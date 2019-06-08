شيخ الأزهر يدعو لتجريم ضرب المرأة بعد أيام من إجازته تعنيفها

دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، لسن تشريعات تجرّم ضرب الزوجة والأطفال وكل الاعتداءات البدنية، بعد سجالات محمومة فجرتها تصريحات قال فيها إن القرآن أباح ضرب الزوجة الناشز ضربا غير مبرح.

غير أن تراجع شيخ الأزهر عن فتواه الأولى وتبنيه الدعوة الجديدة لم يطفئ الجدل المشتعل أصلا، بل صب المزيد من الزيت على النار، وفجر سجالات جديدة.



وقال الشيخ في حلقته الأخيرة من برنامجه المذاع على قناة "الفضائية المصرية"، حسب بيان أصدرته مشيخة الأزهر: "إن ضرب الزوجة أصبح من الأمور التي تسبب لها أذى نفسيا ينعكس سلبا على الأسرة، وقد كان ابن عطاء فقيه مكة المعروف من أوائل الذين رفضوا الضرب، ولم يعتبره مناقضا لما جاء في القرآن، لأن الضرب (الرمزي) مباح لك أن تأتيه وأن تدعه، ولا مانع لدينا في الأزهر من فتح النقاش في هذا الأمر بين العلماء. أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والإسلامي تجرّم الضرب".



ورأى البعض في تلك الدعوة تراجعا عما قاله شيخ الأزهر خلال شرحه لكلمة (واضربوهن) في الآية 34 من سورة النساء، بينما رآه آخرون تأكيدا على قناعات الطيب التي ظل يرسخها على مدار 30 حلقة من برنامجه الرمضاني.



وقال النائب البرلماني المصري محمد أبو حامد: "في الحقيقة لم أعد أفهم ما الذي يريده الدكتور أحمد الطيب، ويؤسفني أن أقول إن ما يفعله الآن يعد نوعا من أنواع المغازلة السياسية. ربما الرأي الذي قاله في البداية، هو الذي يعبر عن فكره الحقيقي، فقد قال إن الضرب مباح، وأنه نوع من العلاج للمرأة، وهذا الكلام مسجل بالصوت والصورة".



ويتساءل أبو حامد الذي يعد من أبرز المطالبين بتجديد الخطاب الديني منذ ثورة 25 يناير 2011: "ما الذي يعنيه أن يأتي الدكتور الطيب بعد يومين من حديثه عن إباحة ضرب المرأة، ويطالب بأن تسن تشريعات لتجريم الضرب؟ ما أفهمه، هو أنه لاحظ حجم الرفض الذي ضج به المجتمع، وتاليا خرج بما يشبه التصريحات السياسية".

ومن جانبه يشير أحمد الصاوي رئيس تحرير "صوت الأزهر" الجريدة الرسمية لمشيخة الأزهر إلى أن "مجمل حلقات برنامج شيخ الأزهر، تم تخصيصها للحديث عن المرأة والأسرة، وكان الإمام الأكبر ينتصر فيها لحقوق المرأة ويدعو لعلاقات طبيعية وعادلة بين الرجل والمرأة".



ويقول منير أديب الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي والإرهاب الدولي لـ"النهار": "إن الدولة في الإسلام تعاقب مواطنيها عقابا بدنيا، إذا ارتكبوا أخطاء من نوعية معينة، وقد يصل العقاب البدني إلى حد الجلد، ومن هنا نرى أن فكرة الثواب والعقاب حاضرة في المفهوم الإسلامي، ولا يمكن إنكارها، وإنكارها يحدث كارثة".

المصدر: "النهار"