متى يعفي الجيش المصري الشباب من أداء الخدمة العسكرية؟

يقبل العديد من الشباب في مصر على الخدمة العسكرية، ويبحث الكثير عن الأسباب التي تعفيه من أداء الخدمة سواء كان الإعفاء كليا أو مؤقتا.

وعدد موقع "صدى البلد" الشروط التي تخول لصاحبها الإعفاء من الخدمة العسكرية بشكل تام ومنها: ألا تتوفر في الشخص اللياقة الطبية لتلك الخدمة، وألا يكون الابن الوحيد لأبيه المتوفى أو ابن وحيد لغير قادر نهائيا على الكسب.

بالإضافة إلى من تجاوز سن الثلاثين وما زال لديه سبب من أسباب الإعفاء المؤقت التي ستذكر فيما بعد.

أما الإعفاء المؤقت، يكون للابن الوحيد لأبيه الحي ويعتبر في حكم من كان إخوته غير قادرين على الكسب نهائيا، أو العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذا العائل لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب.

بالإضافة إلى العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب، والعائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات.

ويعفى الشاب مؤقتا أيضا إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط، ويعفى مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الإخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب، ويشترط ألا يكون من بين الإخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفي من التجنيد.

ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة على الكسب.

وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

المصدر: صدى البلد