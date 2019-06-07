آبي: وحدة وسيادة السودان "هدف مقدس" لا مساومة عليه

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على أن وحدة واستقرار وسيادة السودان "هدف مقدس" لا مساومة عليه، مشيرا إلى أن مناقشاته مع الجميع اتسمت بروح عالية من المسؤولية.

وأشار آبي، الذي وصل السودان في زيارة رسمية، بهدف الوساطة، أنه التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وممثلين عن أحزاب المعارضة السياسية وفي مقدمتها إعلان قوى الحرية والتغيير، لوضع حد للأزمة بينهما.

وجاء في بيان لآبي، نشره مركز الحاكم للخدمات الصحفية على صفحته في "فيسبوك": "أجريت مناقشات صريحة مع الجميع اتسمت بروح عالية من المسؤولية والوعي بدقة وخطورة الظرف الراهن".

وأضاف: "أؤكد، أنه في الوقت الذي تواجه فيه الأمة السودانية تحديات جسمية تمس الصميم الوطني، فإن الأنانية والمصالح الضيقة والدوافع الفئوية والأطماع السياسية الفردية لا يجوز أن يكون لها مكان في معالجة الأزمة".

وتابع، أن "على الشعب السوداني أن يتحلى بالشجاعة المعهودة لديه وبالشرف والعزة التي هي قيمه الثابتة عبر تاريخه المجيد من أجل أن يظل الجيش والشعب والقوى السياسية مركزين جهودهم على مصير الأمة".

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وشدد أحمد، على أن بعثة الاتحاد الإفريقي و "الإيغاد"، ظلت ولا تزال تحت التصرف التام للأطراف السودانية لتسهيل توصلهم للاتفاق المنشود في أسرع الأجل، وأن "الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية يجب أن تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام بما يتطلب ذلك من تنظيم وتخطيط استراتيجي ومنهجي".

وختم المسؤول الإثيوبي البيان، بالتأكيد على أن بلاده "ستظل واقفة بحزم وتصميم إلى جانب السودان بكل ما أوتيت من قوة وإرادة وإيمان" .

المصدر: وكالات