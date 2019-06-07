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الإعلان عن زيارة مرتقبة للشيخ تميم إلى واشنطن

أخبار العالم العربي

الإعلان عن زيارة مرتقبة للشيخ تميم إلى واشنطن
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض 10/04/2018
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أعلن البيت الأبيض أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيصل بزيارة إلى واشنطن في الـ9 من يوليو المقبل، ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة: "سيستقبل الرئيس دونالد ترامب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر في البيت الأبيض في 9 يوليو 2019".

وأشار البيان إلى أن الزيارة المرتقبة "تندرج في الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر، وستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية القوية التي تربط البلدين".

وأضاف: "من المتوقع أن يبحث الزعيمان التطورات الإقليمية والتعاون الأمني وقضايا مكافحة الإرهاب".

المصدر: RT

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