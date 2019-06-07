وسائل إعلام لبنانية: استنفار الجيش الإسرائيلي تخوفا من هجوم "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي مناطق مزارع شبعا وصولا إلى جبل الشيخ عند الحدود اللبنانية السورية مناطق عسكرية مغلقة، ورفع درجة تأهب قواته هناك واستنفرها.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "الجيش الإسرائيلي نقل وحدات مراقبة إلى مزارع شبعا، بذريعة أنه رصد تحركات لعناصر "حزب الله"، استعدادا لتوجيه ضربة ضد أهداف إسرائيلية ردا على قصف سوريا".

ونشرت وسائل الإعلام صورا من المنطقة الحدودية، تظهر التعزيزات العسكرية التي استحضرها الجيش الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني وقوات الـ"يونيفيل" من الجهة اللبنانية.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف مؤخرا عن آخر نفق هجومي لـ"حزب الله" قال إنه يخترق الحدود الشمالية من لبنان، ويستخدم في عمليات هجومية ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن هذا النفق يعتبر الأهم في منظومة أنفاق "حزب الله" الخارقة للحدود، مؤكدا أن "الحزب" لم يستأنف أعمال الحفر.

ويأتي هذا التوتر في وقت توقع فيه مسؤول إسرائيلي الأسبوع الفائت، عقد محادثات بوساطة أمريكية مع لبنان خلال أسابيع حول ترسيم الحدود، بعدما كانت تل أبيب أعربت عن انفتاحها على المحادثات مع لبنان، خلال جولات مكوكية لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، نهاية مايو بين لبنان وإسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية+"رويترز"