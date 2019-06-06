حريق يتسبب بانفجار ألغام عند الحدود اللبنانية الجنوبية

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام باندلاع حريق بمحاذاة الشريط الحدودي الجنوبي، في منطقة وادي هونين في الجهة المقابلة لبلدة "مركبا قضاء مرجعيون"، أدى لانفجار عدد من الألغام.

وذكرت الوكالة أن الحريق أتى على مساحة كبيرة من الأعشاب الجافة، و"أدى حتى الآن إلى انفجار 4 ألغام"، مشيرة إلى تعذر وصول سيارات الدفاع المدني إلى منطقة الحريق بسبب وعورتها ووجود ألغام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام