مصر تراقب رأس تمثال منسوب للملك "توت عنخ آمون" قبل بيعه في لندن

ردت وزارة الآثار المصرية على ما تم تداولته في بعض الصحف الأجنبية عن عرض صالة "كريستيز" في لندن رأس تمثال من الحجر منسوب إلى الملك "توت عنخ آمون".

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وأوضحت الوزارة أنه تم عرض رأس التمثال المنسوب إلى الملك لبيعه بالمزاد العلني الذي ستنظمه الصالة في العاصمة البريطانية لندن يوم 4 يوليو القادم.

وأوضح المشرف العام على إدارة الآثار المستردة شعبان عبد الجواد،، أن الإدارة تدرس الآن ملفات المزاد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن الإجراءات ستتخذ بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة صالة "كريستيز" بخصوص القطعة المعروضة، والوقوف على حقيقة المستندات التي تملكها حيال تلك القطعة، مؤكدا أن هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار، وأنها تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية، وإذا ثبت خروج أي قطعة بشكل غير شرعي فستتخذ الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي.

وأشار إلى أن مصر لن تتهاون أو تسمح لأحد ببيع أي أثر مصري على الإطلاق.

المصدر: RT