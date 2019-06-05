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السعودية تجد حلا للتأكد من هلال العيد في السنوات المقبلة

أخبار العالم العربي

السعودية تجد حلا للتأكد من هلال العيد في السنوات المقبلة
AFP
مركز برج الساعة
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أكد المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز لرصد الأهلة وأبحاث القمر، ياسين مليكي، أنه اعتبارا من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصدا إسلاميا للأهلة.

وقال مليكي لـ"سبق"، إن المركز "فريد من نوعه وفيه أدق مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ما يثبت ذلك أن السعودية تقود العالم الإسلامي بموضوع الوقت والمواقيت"، لافتا إلى أن المركز ضمن 14 مرصدا.

وأضاف: "سيسهم مع وكالات الفضاء العالمية مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وسيتم رصد هلالي شهر رمضان المبارك والعيد العام المقبل من خلاله ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة".

المصدر: سبق

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