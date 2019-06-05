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السعودية تدين الهجوم الإرهابي في طرابلس شمالي لبنان

أخبار العالم العربي

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في طرابلس شمالي لبنان
Reuters Omar Ibrahim
وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن تعاين موقع الهجوم المسلح في طرابلس، 4 يونيو2019
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دانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع مؤخرا في مدينة طرابلس  اللبنانية، مؤكدة "موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب".

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وعبرت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة نشرتها على "تويتر" عن إدانتها للهجوم.

ولقي 4 جنود لبنانيين مصرعهم وأصيب آخرون، في هجوم نفذه "داعشي" يوم الاثنين ضد منشآت حكومية في طرابلس شمالي البلاد.

المصدر: RT

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