السعودية تدين الهجوم الإرهابي في طرابلس شمالي لبنان
Reuters Omar Ibrahim
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دانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع مؤخرا في مدينة طرابلس اللبنانية، مؤكدة "موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب".
وعبرت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة نشرتها على "تويتر" عن إدانتها للهجوم.
#تصريح | ندين ونستنكر الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مدينة #طرابلس اللبنانية، ونؤكد على موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 4 июня 2019 г.
ولقي 4 جنود لبنانيين مصرعهم وأصيب آخرون، في هجوم نفذه "داعشي" يوم الاثنين ضد منشآت حكومية في طرابلس شمالي البلاد.
المصدر: RT
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