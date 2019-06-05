السعودية تدين الهجوم الإرهابي في طرابلس شمالي لبنان

دانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع مؤخرا في مدينة طرابلس اللبنانية، مؤكدة "موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب".

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وعبرت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة نشرتها على "تويتر" عن إدانتها للهجوم.

#تصريح | ندين ونستنكر الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مدينة #طرابلس اللبنانية، ونؤكد على موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 4 июня 2019 г.

ولقي 4 جنود لبنانيين مصرعهم وأصيب آخرون، في هجوم نفذه "داعشي" يوم الاثنين ضد منشآت حكومية في طرابلس شمالي البلاد.

المصدر: RT