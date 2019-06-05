أول تعليق لرئيس الوزراء القطري بعد مشاركته في قمم مكة الثلاث!

عقب مشاركته في قمم مكة الثلاث، غرّد رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، متحدثا عن الذكرى الثانية للأزمة بين بلاده وجاراتها وما تصفه الدوحة بـ"الحصار" المفروض عليها.

ورأى رئيس الحكومة القطرية أن فرض "الحصار" على بلاده منذ سنتين صنع "واقعا جديدا وتحديات استطعنا تجاوزها والمضي قُدما نحو تحقيق إنجازاتنا ومشاريعنا".

مرت سنتان على فرض #حصار_قطر الذي صنع واقعاً جديداً وتحديات إستطعنا تجاوزها والمضي قُدماً نحو تحقيق إنجازاتنا ومشاريعنا، بفضل الله والتوجيهات السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهنا نؤكد على صلابة موقفنا وثبات مبادئنا وأن حل #الأزمة_الخليجية لا يكون إلا بالحوار. — عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) June 4, 2019

وشدد رئيس الوزراء القطري على "صلابة موقفنا وثبات مبادئنا، وأن حل الأزمة الخليجية لا يكون إلا بالحوار".

المصدر: RT