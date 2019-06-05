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مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية (صور)

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مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية (صور)
Reuters Mohamed Abd El Ghany
رجل أمن مصري - أرشيف
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أعلنت قوات الأمن المصرية أنها قتلت "5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة" متورطة في مقتل النقيب عمر ياسر، معاون مباحث شرطة أثناء مطاردته أفراد العصابة منذ أيام.

وفي التفاصيل .. تقدم أحد المواطنين ببلاغ عن سرقة سيارة له بالإكراه، وعند تعقب الجناة أطلق أحد العناصر المجرمة النار باتجاه معاون مباحث الشرطة النقيب عمر ياسر وأرداه قتيلا.

وقد تعقبت وحده خاصة من الشرطة يطلق عليها "بلاك كوبرا" الجناة فجر اليوم وتبادلت معهم إطلاق النار واستطاعت قتلهم جميعا.

مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية (صور)
RT
مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية (صور)
RT

المصدر: RT

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