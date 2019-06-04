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المفوضية الأوروبية تدعو لتسليم السلطة للمدنيين في السودان

أخبار العالم العربي

المفوضية الأوروبية تدعو لتسليم السلطة للمدنيين في السودان
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
الاحتجاجات في الخرطوم
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أكدت المفوضية الأوروبية على أهمية تسليم السلطة للمدنيين في السودان، ودانت استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للمفوضية، مايا كوتسيانتيتس، اليوم الثلاثاء: "قلقنا على الشعب السوداني يبقى، وطلبنا مرارا تسليم السلطة للمجلس المدني"​​​.

وأضافت المتحدثة "نحن قلنا مرارا إنه لا يوجد أي تبرير لاستخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يملكون الحق في التظاهر بحرية".

وأشارت إلى أن "المناقشات مع الاتحاد الإفريقي وحلفائنا ستستمر في الأسابيع والأشهر القادمة لمتابعة التطورات في السودان".

المصدر: سبوتنيك

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