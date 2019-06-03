دول عربية بينها السعودية تعلن غدا أول أيام العيد ومصر الأردن وفلسطين وسوريا الأربعاء

أعلنت دول الخليج العربية الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما قالت دول بلاد الشام ومصر إن يوم غد متمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام العيد.

وأفاد الديوان الملكي السعودي بقرار المحكمة العليا في المملكة ثبوت رؤية هلال شوال، مساء اليوم الاثنين، وبذلك يكون غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الديوان الملكي في بيان: "عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة".

وأضاف الديوان الملكي: "والمحكمة العليا إذ تهنئ... جميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك".

كما أكدت كل من الإمارات وقطر والكويت أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

بينما أعلنت مصر وسوريا وفلسطين وكذلك الأردن أن الثلاثاء متمم لشهر رمضان المبارك والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

أما العراق، فأكد المجمع الفقهي السني لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم يعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، موقفه من رؤية الهلال بعد. ومن المتوقع أن يكون عيد الفطر بالنسبة لمقلدي السيستاني بعد غد الأربعاء.

المصدر: وكالات