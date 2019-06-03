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القضاء العراقي يحكم بالإعدام على آخر فرنسيين 2 من أصل 12 بتهمة الانتماء لـ"داعش"

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القضاء العراقي يحكم بالإعدام على آخر فرنسيين 2 من أصل 12 بتهمة الانتماء لـ
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أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام على آخر فرنسيّين من أصل 12 تسلمهم من قوات سورية الديمقراطية "قسد" قبل أشهر.  

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وذكر مصدر قضائي لـRT أن "أحد المحكومين بالإعدام اسمه مراد دلهوم وعمره 41 عاما، من أصول جزائرية".

وأضاف أن "المدان الثاني بلال الكباوي وعمره 31 عاما، وشارك في القتال بالعراق وسوريا مع تنظيم داعش".

المصدر: RT

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