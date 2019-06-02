هجوم صاروخي إسرائيلي على مطار "التيفور" العسكري غرب سوريا

أعلن مصدر عسكري سوري رسمي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مساء الأحد مطار "التيفور" العسكري بريف حمص.

وقال المصدر، في بيان نقلته وكالة "سانا": "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت المطار.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر أيضا عن إصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.

وسبق أن تعرض المطار العسكري لسلسلة ضربات جوية من قبل إسرائيل، التي قالت إن هذا الموقع تواجدت فيه عناصر من القوات الإيرانية.

المصدر: سانا