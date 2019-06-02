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أمير قطر يلتقي وفدا من حركة حماس

أخبار العالم العربي

أمير قطر يلتقي وفدا من حركة حماس
Reuters FA/JG/SN
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، وفدا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مكتبه بقصر البحر في الدوحة.

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وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى "آخر التطورات على الساحة الفلسطينية"، فيما أكد آل ثاني على "موقف دولة قطر الثابت والداعم للأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الوفد الفلسطيني أعرب عن "بالغ الشكر والتقدير لأمير قطر على الدعم المتواصل الذي تقدمه بلاده للشعب الفلسطيني كافة، لا سيما في قطاع غزة".

وحضر اللقاء كل من خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وعزت الرشق، وحسام بدران، من قادة حماس.

يذكر أن قطر أعلنت في شهر مايو المنصرم عن تخصيص مبلغ 480 مليون دولار للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة "لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الحياتية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتراجع الدعم الدولي".

المصدر: وكالات + RT

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