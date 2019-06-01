مصادر إسرائيلية: إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، برصد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية، وأن أحدهما سقط داخل سوريا، فيما سقط الآخر بمنطقة جبل الشيخ في الجولان المحتل.

وكشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم رصد إطلاق صاروخ من الأراضي السورية على إسرائيل. وقال في بيان: "انفجر صاروخ واحد في منطقة جبل الشيخ، وسقط صاروخ آخر داخل الأراضي السورية".

كما قال الناطق "إن ظروف الحادث قيد التحقيق، وإنه لم يتضح بعد، ما إذا كان إطلاق النار متعمدا، أو بسبب الحرب الجارية في سوريا".

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية متطابقة، إلى أن صفارات الإنذار لم تُسمع، كما لم تسجل خسائر في الأرواح.

المصدر: وكالات