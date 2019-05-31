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شاهد.. الإفراج عن الكويتي قاتل الإعلامية هداية السلطان بعد دفع أكبر دية في العالم

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شاهد.. الإفراج عن الكويتي قاتل الإعلامية هداية السلطان بعد دفع أكبر دية في العالم
Reuters Yasser Al-Zayya
الكويت
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أفرجت السلطات الكويتية، مساء الخميس، عن المواطن خالد نقا العازمي المدان بقتل الإعلامية هداية السلطان قبل نحو 19 عاما، عقب أيام من إصدار مرسوم العفو الخاص به.

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وتم الإفراج عن المتهم بقتل الصحفية بعد جمع دية بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي، للعفو عنه بعد التوافق مع ورثة الإعلامية.

وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية بأن خالد نقا وصل إلى منزله بعد الإفراج عنه وتوجه مباشرة لمقابلة والدته قبل استقبال المهنئين له.

وتداول النشطاء في الكويت مقاطع فيديو للحظات الأولى لخروج العازمي من السجن أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وقبيلة العوازم التي ينحدر منها ومختلف القبائل، التي ساهمت في الإفراج عنه منذ انطلاق حملة جمع التبرعات في نهاية شهر أبريل الماضي.

وكانت قبيلة العوازم قد نظمت حملة في نهاية أبريل الماضي لجمع التبرعات لدفع ديّة الإعلامية الراحلة هداية السلطان، بعد التوافق مع ورثتها وترضيتهم بدفع دية حددت بمبلغ 10 ملايين دينار، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد، وهي قرابة 19 عاما.

المصدر: وسائل إعلام كويتية + تويتر

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