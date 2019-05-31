إيران تحذر حكاما عربا: نتنياهو لن يؤمنكم!

حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعض القادة العرب من "بيع القدس"، مشددا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يكون قادرا على تأمينهم.

وكتب ظريف، في تغريدة نشرها الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "القدس ليست للبيع. لا يحق لأحد أن يهب قبلتنا الأولى".

وأضاف ظريف، الذي يأتي تصريحه بمناسبة يوم القدس العالمي: "مع الأسف، إن عددا ضئيلا من الحكام العرب يعتقد واهما أنه إذا ما اصطف إلى جانب نتنياهو، سيكون قادرا على تحقيق طموحاته! نتنياهو فشل في تأمين كيانه رغم قبته الحديدية، فكيف سيكون قادرا على تأمين هؤلاء الحكام"؟

القدس ليست للبيع. لا يحق لأحد أن يهب قبلتنا الاولى.

مع الأسف، ان عدداً ضئيلاً من الحكام العرب، يعتقد واهماً انه اذا ما إصطف الى جانب نتانياهو، سيكون قادراً على تحقيق طموحاته!

نتانياهو فشل في تأمين كيانه رغم قبته الحديدية، فكيف سيكون قادراً على تأمين هولاء الحكام؟ — Javad Zarif (@JZarif) 31 мая 2019 г.

ويأتي هذا التحذير عقب القمة العربية الطارئة التي احتضنتها ليلة الجمعة مكة المكرمة بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كما يتزامن مع استعدادات الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل في الساحة الدولية، لتنظيم ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، يومي 25 و26 يونيو، الخطوة الأولى لخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" والمرفوضة بشدة من قبل الأطراف الفلسطينية، لا سيما في ظل قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المقصية للجانب الفلسطيني على رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات رسميا مشاركتهما في هذا المؤتمر، الذي قال البيت الأبيض إنه يخص البعد الاقتصادي من خطة السلام، إلى جانب البحرين باعتبارها الطرف المضيف.

المصدر: RT