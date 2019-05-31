المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: ميدان الاعتصام يمثل خطرا على البلد والثوار

تدفق الآلاف من المتظاهرين السودانيين على وسط الخرطوم ليل الخميس للمطالبة بحكم مدني وسط زيادة التوتر مع المجلس العسكري الحاكم الذي قال إن ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار.

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ويبرز الاحتشاد، الذي جاء تلبية لدعوة أطلقها زعماء الاحتجاج لتصعيد الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، يبرز اضطراب الوضع في السودان بعد نحو شهرين من عزل الجيش الرئيس عمر البشير. ويأتي بعد إضراب استمر يومين نظمه متظاهرون وجماعات معارضة محبطة من الجمود الذي يعتري المحادثات مع المجلس العسكري بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.

واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.

وقال في بيان بثه التلفزيون: "ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني".

ويتهم المحتجون قوات الدعم السريع بمحاولة تقويض الانتقال إلى الديمقراطية، وهي تهمة تنفيها القوات.

في غضون ذلك، قال مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في السودان إن قوات الأمن السودانية سلمته أمرا من المجلس العسكري بإغلاق المكتب دون إعطاء أسباب.

المصدر: رويترز