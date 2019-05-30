جنود عراقيون يغتصبون امرأة ويتحرشون بطفلها!

أظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا عراقيين وهم "يتحرشون" بطفل في مدينة الموصل، فيما تحدثوا بينهم عن اغتصاب أمه.

وبعد مرور ساعات على الحادثة أعلنت الداخلية العراقية، تمكن مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى من إلقاء القبض على اثنين من المجرمين بعد عشر ساعات من ارتكابهم جريمة اغتصاب بحق طفل عمره خمس سنوات".

وأضافت في بيان أنه "تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وتعتذر RT عن عدم نشر مقطع الفيديو لما يتضمنه من مشاهد خادشة للحياء.

المصدر: RT