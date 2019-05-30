 
مباشر

السودان.. قتيل وجرحى نتيجة تبادل لإطلاق النار بمحيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

أخبار العالم العربي

السودان.. قتيل وجرحى نتيجة تبادل لإطلاق النار بمحيط ساحة الاعتصام بالخرطوم
Reuters
إطلاق نار من قبل عسكريين سودانيين في الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx69

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بإطلاق نار وقع في شارع النيل بمحيط ساحة الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية.

إقرأ المزيد
مقتل امرأة حامل باشتباك مسلح في الخرطوم
مقتل امرأة حامل باشتباك مسلح في الخرطوم

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أن القتيل شاب عشريني لقي حتفه "إثر إصابته بطلق ناري في الصدر من الخلف نتيجة تبادل لإطلاق نار بين القوات النظامية أسفل كبري النيل الأزرق"، في إشارة، على ما يبدو، إلى مواجهة حصلت بين قوات الجيش و"عسكريين متفلتين" في منطقة متاخمة لساحة الاعتصام قبال مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة أشخاص "أسعفوا في العيادات الميدانية".

وتتواصل بالخرطوم، في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، اعتصامات للمحتجين الذين يطالبون المجلس العسكري الانتقالي (الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في أبريل الماضي)، بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد أزمته مع سمية الخشاب.. فيديوهات متداولة للمطرب المصري أحمد سعد وهو يرفع الأذان ويتلو القرآن