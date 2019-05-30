السودان.. قتيل وجرحى نتيجة تبادل لإطلاق النار بمحيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بإطلاق نار وقع في شارع النيل بمحيط ساحة الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية.

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وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أن القتيل شاب عشريني لقي حتفه "إثر إصابته بطلق ناري في الصدر من الخلف نتيجة تبادل لإطلاق نار بين القوات النظامية أسفل كبري النيل الأزرق"، في إشارة، على ما يبدو، إلى مواجهة حصلت بين قوات الجيش و"عسكريين متفلتين" في منطقة متاخمة لساحة الاعتصام قبال مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة أشخاص "أسعفوا في العيادات الميدانية".

وتتواصل بالخرطوم، في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، اعتصامات للمحتجين الذين يطالبون المجلس العسكري الانتقالي (الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في أبريل الماضي)، بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

المصدر: RT