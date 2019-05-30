 
مباشر

الديوان القطري يعلن مدة عطلة عيد الفطر

أخبار العالم العربي

الديوان القطري يعلن مدة عطلة عيد الفطر
Reuters
الدوحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx3x

أعلن الديوان الأميري القطري، يوم الأربعاء، عن أيام العطلة المقررة في عيد الفطر المبارك.

ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية أيام العطل في العيد التي أعلن عنها الديوان الأميري.

وبحسب الصحيفة تبدأ العطلة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يونيو، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

وفيما يخص مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية فيحدد تاريخ بدء ونهاية العطلة فيها محافظ المصرف المركزي.

المصدر: الشرق القطرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"حمد لله ع السلامة يا هشام".. مشهد من فيلم مصري قديم يتجدد في 2019.. ما الحكاية؟