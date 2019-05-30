الديوان القطري يعلن مدة عطلة عيد الفطر

أعلن الديوان الأميري القطري، يوم الأربعاء، عن أيام العطلة المقررة في عيد الفطر المبارك.

ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية أيام العطل في العيد التي أعلن عنها الديوان الأميري.

وبحسب الصحيفة تبدأ العطلة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يونيو، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

وفيما يخص مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية فيحدد تاريخ بدء ونهاية العطلة فيها محافظ المصرف المركزي.

المصدر: الشرق القطرية