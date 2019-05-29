موسكو توجه نداء للزعماء العرب عشية قمم مكة

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عن أمله في أن يستمع الزعماء العرب خلال قمتهم في مكة، غدا الخميس، إلى مقترحات روسيا وإيران لنزع التوتر في منطقة الخليج.

وقال ريابكوف، في حديث خاص لقناة "RT" ضمن برنامج "نيوزميكر"، اليوم الأربعاء، إن روسيا وضعت مجموعة مقترحات "تهدف جميعها، ليس إلى تدمير ما تم تحقيقه، وإنما للحفاظ عليه، وتعزيز نظام الاتفاقات ورعاية القانون الدولي، وضمان تطبيق الاتفاق التي تم التوصل إليها سابقا".

وتابع ريابكوف، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى طهران: "في هذا السياق نعتبر أن مقترح الجانب الإيراني حول إبرام معاهدة متعددة الأطراف حول عدم الاعتداء بين دول الخليج جاء في وقت مناسب جدا، وتم بحث هذا الموضوع اليوم، وهذا العرض يجري في سياق مبادرة أخرى تقدمت بها روسيا حول وضع حزمة إجراءات لتعزيز الثقة في منطقة الخليج".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "إننا نكرر، مخاطبين أصدقاءنا وزملاءنا العرب، أن هذه المقترحات على الطاولة ونحن مستعدون للمساعدة على تطبيقها".

وأعرب عن قناعته بأن "النجاح في المضي قدما في هذا الاتجاه سيسهم في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة بملف إيران النووي، وأضاف: "إننا نأمل بأن يستمع زعماء الدول العربية، الذين سيجتمعون غدا في مكة في قمتيهم، إلى هذه الرسالة الروسية والإيرانية الداعية إلى تسوية المشاكل القائمة ونزع التوتر عبر اتفاقات".

المصدر: RT