عبد الله الثاني يبحث مع كوشنير الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووفقا للديوان الملكي الهاشمي، فقد أكد عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وبدأ مستشار الرئيس الأمريكي كوشنير على رأس وفد رفيع جولة شملت الرباط وعمان ومن ثم القدس لبحث خطة السلام الأمريكية.

ويضم الوفد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون إيران، برايان هوك.

ووفقا لمصادر أمريكية مسؤولة، فإن الجولة تأتي لمناقشة الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن"، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإشراف من صهره كوشنير.

وأكدت المصادر المسؤولة في وقت سابق أن الجولة تجري على خلفية الاستعدادات لعقد "ورشة العمل" الاقتصادية المعنونة باسم "السلام من أجل الازدهار" في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو المقبل، والتي تعتبر خطوة أولى في إطار خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

المصدر: وكالات