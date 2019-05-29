الحكم على فرنسي سابع بالإعدام في العراق بتهمة الإنتماء لـ"داعش"

أصدرت محكمة عراقية اليوم الأربعاء حكما بالإعدام على فرنسي سابع، أدين بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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ويأتي حكم اليوم، غداة الحكم على فرنسيين جديدين أدينا بالانتماء لـ"داعش" أمس الثلاثاء، فضلا عن 4 آخرين كانت المحكمة العراقية أصدرت أحكاما بإعدامهم هذا الأسبوع وهم: مصطفى المرزوقي، وكيفن غونو، وليونار لوبيز، وسليم معاشو، وهم بين 12 داعشيا فرنسيا سلمتهم "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" لبغداد من شمال شرقي سوريا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق "معارضتها عقوبة الإعدام من حيث المبدأ"، مؤكدة في المقابل "احترامها سيادة العراق وقضائه".

المصدر: "السومرية"