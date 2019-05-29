قمة مكة ستكون القمة العربية الطارئة الـ14 من نوعها

عشية انطلاق القمة العربية في مكة المكرمة، لفتت صحيفة "سبق" إلى أن المملكة ستستضيف غدا القمة الطارئة الرابعة عشرة، وأوردت في تقرير خاص تسلسل هذه القمم منذ عام 1946.

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وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة ستكون الثانية التي تعقد في المملكة بعد قمة الرياض التي عقدت عام 1976.

وكانت أول قمة عربية طارئة "قمة أنشاص" قد عقدت في عهد الملك فاروق بمصر عام 1946 "بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا".

تلتها قمة بيروت عام 1956، فمصر مجددا عبر قمة القاهرة الطارئة عام 1970، فقمة الرياض الطارئة عام 1976، تلتها قمة فاس 1982، ثم قمة الدار البيضاء الطارئة عام 1985، وبعدها قمة عمّان الطارئة بالأردن عام 1987، ثم قمة الجزائر الطارئة عام 1988، تلتها مجددا قمة طارئة في الدار البيضاء بالمغرب عام 1989، فقمة بغداد الطارئة عام 1990، تلتها قمة القاهرة الطارئة في نفس العام 1990، وقمة أخرى مشابهة عام 2000، في حين تعقد القمة 14 في 30 مايو 2019 بمكة المكرمة في السعودية.

المصدر: "سبق"