هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني الأمم المتحدة على منحها 20 سيارة دفع رباعي لمركز لنزع الألغام تابع للحوثيين في محافظة الحديدة، معتبرا المنحة "فضيحة أممية جديدة".

وقال الأرياني: "تسليم السيارات تحت غطاء دعم عمليات نزع الألغام في اليمن هو فضيحة أممية جديدة، واستهتار خطير بأرواح اليمنيين".

وأضاف: "منذ انقلابهم على الحكومة قبل 4 سنوات، لم يعلن الحوثيون عن القيام بانتزاع لغم أرضي واحد، وفي المقابل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتهم عبر الإعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين".

مليشيات الحوثي تزرع الألغام في كل مناطق سيطرتها لقتل الاطفال والنساء والشيوخ.

والأمم المتحدة تستمر في سياسة تلميع الإجرام الحوثي بدعمها بسيارات رباعية الدفع لاستمرار مشروع الإرهاب الحوثي .@UNDPYemen@OSE_Yemen@UNICEF_Yemen — فياض النعمان Fayyad Alnoman (@fayyadalnoman) ٢٨ مايو ٢٠١٩

أما وكيل وزارة الإعلام اليمني ورئيس المركز الإعلامي لوفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام فياض النعمان، فقال: "الأمم المتحدة تمارس عبر منظماتها العاملة في اليمن خطوات فاضحة لدعم الحوثي وجرائمه، حيث تدعم جهود زراعة الألغام بـ20 شاحنة وسبقها دعم مالي بأكثر من 15 مليون دولار لبرنامج الحوثي لزراعة الألغام المدعوم أمميا".

Today, @UNDP in #Yemen delivered 20 vehicles to our partner #YEMAC to support ongoing efforts in #Hodeidah. First of larger procurement for mine action in both north & south that will help ensure deminers are better equipped and able to work in challenging environments. pic.twitter.com/MnLeLBDdPn — UNDP Yemen (@UNDPYemen) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وكان البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDP، قد سلم الحوثيين 20 سيارة دفع رباعي في محافظة الحديدة، لدعم جهودهم هناك لنزع الألغام.

المصدر: RT