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"أجنحة الشام" السورية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى مسقط

أخبار العالم العربي

chamwings.com
طائرة تابعة لشركة "أجنحة الشام" السورية للطيران
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أعلنت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، الاثنين، تسيير رحلاتها المباشرة من العاصمة دمشق إلى العاصمة العمانية مسقط.

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وبحسب بيان الشركة، فإنها "تعتزم تسيير رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والخميس على متن طائراتها من طراز (إيرباص أيه 320) الحديثة في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل الأفراد والبضائع بين البلدين".

وأشار البيان، إلى أن "السبب في تسيير رحلتين أسبوعيا، هو لما تمثله سلطنة عمان من مقصد جاذب للإجازات والعطل والأعياد".

وتسير "أجنحة الشام" رحلاتها إلى عدة محطات ووجهات عربية وإقليمية وعالمية.

المصدر: سانا

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