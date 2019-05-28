 
مباشر

احتجاز رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" في مطار فيلنيوس

أخبار العالم العربي

احتجاز رئيس تحرير
Sputnik
رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" مارات قاسم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lws0

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بتوقيف رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" مارات قاسم، في مطار فيلنيوس الليتواني، أثناء مغادرته البلاد.

ونقلت الوكالة عن قاسم أن اعتقاله جاء بحجة "تهديد الأمن القومي"، مشيرة إلى أنه حصل على قرار بمنعه من دخول ليتوانيا مدة 5 سنوات.

وقد وصل الصحفي في وقت سابق إلى العاصمة الليتوانية في رحلة عمل، وعند مغادرته لم يسمح له بالصعود إلى الطائرة.

إقرأ المزيد
قصر الإليزيه: أنت صحفي من RT لا يمكنك الدخول
قصر الإليزيه: أنت صحفي من RT لا يمكنك الدخول

وتضع سلطات دول البلطيق عقبات أمام عمل وسائل الإعلام الروسية، وتحدثت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق عن علامات واضحة على وجود خط منسق لهذه الدول في هذا الشأن.

وأوضحت الخارجية الروسية أن حالات التضييق الإعلامي في دول البلطيق "تكشف جليا بشكل عملي الديماغوجية حول التزام فيلنيوس وريغا وتالين بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وصل لارتفاع 340 ألف قدم.. طلاب جامعيون يطلقون صاروخا للفضاء من تصميمهم