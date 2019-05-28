احتجاز رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" في مطار فيلنيوس

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بتوقيف رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" مارات قاسم، في مطار فيلنيوس الليتواني، أثناء مغادرته البلاد.

ونقلت الوكالة عن قاسم أن اعتقاله جاء بحجة "تهديد الأمن القومي"، مشيرة إلى أنه حصل على قرار بمنعه من دخول ليتوانيا مدة 5 سنوات.

وقد وصل الصحفي في وقت سابق إلى العاصمة الليتوانية في رحلة عمل، وعند مغادرته لم يسمح له بالصعود إلى الطائرة.

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وتضع سلطات دول البلطيق عقبات أمام عمل وسائل الإعلام الروسية، وتحدثت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق عن علامات واضحة على وجود خط منسق لهذه الدول في هذا الشأن.

وأوضحت الخارجية الروسية أن حالات التضييق الإعلامي في دول البلطيق "تكشف جليا بشكل عملي الديماغوجية حول التزام فيلنيوس وريغا وتالين بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير".

المصدر: نوفوستي