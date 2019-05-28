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حر بنصف درجة الغليان يضرب العراق بدءا من الجمعة

أخبار العالم العربي

حر بنصف درجة الغليان يضرب العراق بدءا من الجمعة
Reuters Saad Shalash
أرشيف - نهر دجلة في بغداد
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أعلنت الأرصاد الجوية العراقية أن موجة حر شديدة، ستضرب البلاد بدءا من يوم الجمعة القادم، وأن درجات الحرارة ستصل إلى ما يعادل نصف درجة الغليان.

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درجة الحرارة في بغداد 55 مئوية
درجة الحرارة في بغداد 55 مئوية

وقال رئيس مصلحة الأرصاد أقدم محمود عبد اللطيف: "هناك موجة حر ستضرب البلاد يوم الجمعة المقبلة الموافق الـ31 من مايو الحالي، وذروة هذه الموجة ستكون يوم السبت الأول من يونيو المقبل".

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى في بغداد السبت ستكون 48 درجة مئوية وفي نينوى 45 وفي البصرة 49"، موضحا أن "الموجة سيضعف تأثيرها يوم الأحد المقبل الموافق للثاني من يونيو".

وأضاف: "درجات الحرارة ستنخفض يوم الأحد القادم عدة درجات ابتداء من الأقسام الغربية للمنطقة الوسطى في العراق، مع إمكانية تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية".

المصدر: "السومرية نيوز"

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