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الحوثي: رسالة هادي محاولة لعرقلة السلام واتفاق السويد

أخبار العالم العربي

الحوثي: رسالة هادي محاولة لعرقلة السلام واتفاق السويد
Reuters Khaled Abdullah
محمد علي الحوثي
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اعتبر رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي أن رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استمرار المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مهامه محاولة "بائسة" لإعاقة السلام.

وقال محمد الحوثي: "الرسالة التي وجهها هادي، رفضت الحوار مع الأطراف الأخرى وتعتبر محاولة بائسة لإعاقة السلام ورفضا واضحا لما هو معلوم من اتفاق السويد".

وأضاف: "الرسالة تؤكد ما نقوله بأنهم لم ولن يقدموا خطوة للسلام".

تصريح محمد الحوثي يأتي تعليقا على رسالة وجهها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للأمين العام للأمم المتحدة، رفض فيها استمرار غريفيث في مهامه دون تقديم ضمانات أممية واتهمه فيها "بالانحياز" للحوثيين.

المصدر: RT + "تويتر"

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