الحوثي: رسالة هادي محاولة لعرقلة السلام واتفاق السويد

اعتبر رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي أن رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استمرار المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مهامه محاولة "بائسة" لإعاقة السلام.

وقال محمد الحوثي: "الرسالة التي وجهها هادي، رفضت الحوار مع الأطراف الأخرى وتعتبر محاولة بائسة لإعاقة السلام ورفضا واضحا لما هو معلوم من اتفاق السويد".

رسالة المرتزق هادي رفضت الحوار مع الاطراف الاخرى وهذا رد على بيان اجتماع عدن قبل ايام.الرسالة محاولة بائسة لاعاقة السلام ورفض واضح لما هو معلوم من اتفاق السويد

الرسالة تؤكد مانقوله انهم لم ولن يقدموا خطوة للسلام

وايعازبالمحاولة للضغط لحرف اتفاق السويد#نرفض_مؤامرة_القمة_السعودية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "الرسالة تؤكد ما نقوله بأنهم لم ولن يقدموا خطوة للسلام".

تصريح محمد الحوثي يأتي تعليقا على رسالة وجهها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للأمين العام للأمم المتحدة، رفض فيها استمرار غريفيث في مهامه دون تقديم ضمانات أممية واتهمه فيها "بالانحياز" للحوثيين.

المصدر: RT + "تويتر"