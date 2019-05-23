آل خليفة يطلع سفراء أوروبيين على أهداف "مؤتمر البحرين"

أطلع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الخميس سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة على أهداف "مؤتمر البحرين".

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وشرح آل خليفة خلال لقائه سفيرة فرنسا لدى البحرين سيسيل لونجيه وسفير ألمانيا كاي ثامو بوكمان، وسفير إيطاليا دومينيكو بيلاتو، وسفير المملكة المتحدة سايمون مارتن​​​، أهداف ورشة "السلام من أجل الازدهار" الاقتصادية، التي ستعقدها البحرين، بمشاركة الولايات المتحدة، بالعاصمة المنامة قبل نهاية الشهر المقبل والتي تستهدف تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت مقاطعة المؤتمر، فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين الماضي، أنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن هذه الورشة.

وأعلنت واشنطن والمنامة الأحد الماضي في بيان مشترك، أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن"، سيتم إطلاقه الشهر المقبل.

وجاء في البيان أن البحرين ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة، ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال يومي 25 و26 من يونيو المقبل.

المصدر: "بنا"