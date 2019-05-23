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شريط نادر.. القذافي كما لم يره أحد من قبل!

أخبار العالم العربي

شريط نادر.. القذافي كما لم يره أحد من قبل!
Reuters
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نشر نشطاء مناصرون للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مشاهد نادرة له، يظهر فيها القذافي مع أسرته في منطقة نائية حين كان أبناؤه لا يزالون صغارا.

وكتب أحد النشطاء تعليقا على الشريط: "القذافي الإنسان الذي لم نكن نراه!"، فيما أوضح آخر أن التسجيل المصور قديم ويظهر فيه الزعيم الليبي الراحل وأنجاله الساعدي والمعتصم وهانيبال وهم فتيان، وابنته بالتبني هناء، وهي طفلة صغيرة.

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المصدر: RT

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