أعلنت قطر أنها ستجري تدريبات عسكرية شرق منطقة مسيعيد.

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وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، أن القوات المسلحة القطرية، ستقوم بتنفيذ تدريبات بميدان الرماية البحري (O.T.D-28)، خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 4 يوليو المقبلين، من الساعة 6 صباحا إلى 5 مساء.

وتأتي هذه التدريبات، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الخليج، بعد استهداف 4 ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات، ومضختي نفط في الرياض.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت منذ 18 مايو الحالي، تسيير "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الإقليمية بمنطقة الخليج.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس في البحرية الأمريكية، المنتشر في البحرين، إن دول الخليج زادت التنسيق بينها، ومع البحرية الأمريكية، بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع عقد في مقر الأسطول الخامس في العاصمة البحرينية المنامة، الأسبوع الماضي.

المصدر: قنا+ وكالات