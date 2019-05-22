الحوثيون: نفذنا هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران في السعودية

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليوم الأربعاء، إنها نفذت هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران في السعودية.

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وقال تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، إن الجماعة نفذت هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران بالسعودية.

وذكر التلفزيون أن العملية "استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران". ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط قتلى أو جرحى.

وقبل أسبوع، هاجمت طائرات مسيرة مسلحة محطتين لضخ النفط في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.

وتبنى الحوثيون ذلك الهجوم، الذي تلاه دعوة سعودية للقادة العرب لحضور قمتين خليجية وعربية في نهاية الشهر الجاري، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.

المصدر: رويترز