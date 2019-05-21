ما هي التقنية التي التقطت أول فيديو من نوعه في العالم لكوكب الأرض من قمر مصر الصناعي؟

تمكن القمر الصناعي المصري "إيجبت سات-إيه"، من التقاط أول فيديو للكرة الأرضية بتقنية "4K"، حسب شركة "سين" البريطانية.

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وقالت الشركة البريطانية التي قامت بتصنيع الكاميرات للقمر الصناعي المصري، إن القمر أثبت بنجاح نظام الفيديو فائق الوضوح بدقة "4K" في المدار، منوهة إلى أن هذا الفيديو هو الأول من نوعه في العالم الذي يبث بدقة "4K" من مركبة فضائية.

ويمتلك القمر الصناعي المصري نظاما يتكون من 6 كاميرات فيديو، اثنتان منها محمولتان ومتنقلتان، إضافة إلى جهاز كمبيوتر يتحكم في الكاميرات ويعالج الفيديوهات.

- ما هي تقنية 4K؟

تعد هذه التقنية من أدق المنظومات التي ظهرت على الساحة في الآونة الأخيرة، والتي تتيح أثناء عرض الفيديو مشاهدته بدقة عالية جدا تسمى "Ultra HD"، وهي دقة عرض جديدة للفيديو تصل إلى "3072×4096"، وهي تطوير لدقة العرض المعروفة بـ "Full HD".

وأطلق على التقنية هذا الاسم "Ultra HD"، لأنها توفر دقة فيديو 16 ضعفا مقارنة بما يصل إليه بيكسل الـ "HD"، وأطلقت تسمية "4K" عليها لكون البعد الأفقي فيها أقرب ما يمكن لـ 4000 بكسل.

وتعبّر هذه الدقة عن عدد "البيكسلات" الموجودة ضمن الشاشة، فكلما ازدادت "البيكسلات"، أصبحت الصورة نقية وواضحة، والعكس صحيح.

من جانبه، قال الخبير المصري في مجال الفضاء ورئيس الجمعية المصرية الروسية للثقافة والعلوم، حسين الشافعي، إن ظهور هذه التقنية في القمر الصناعي المصري جاءت نتيجة تعاون روسي بريطاني مصري مثمر.

ونوه إلى أن عرض شركة "سين" البريطانية للفيديو، كشف صدق المعلومات التي أعلنها الجانب المصري بشأن الصور الملتقطة للكرة الأرضية بتقنية تتيح الحصول على صور فضائية لسطح الكرة الأرضية، بدقة عالية لا تتوفر في أي أقمار أخرى.

وأشار الشافعي إلى أنه لا توجد أي مقاطع فيديو سابقة في العالم للكرة الأرضية بمثل تلك الدقة والكاميرات، مشيرا إلى أنه تم التقاط المشاهد للكرة الأرضية بعد أسبوع من إطلاق القمر المصري، في 21 فبراير الماضي.

المصدر: RT