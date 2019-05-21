رغد صدام حسين: أمي بخير

نفت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في تصريح خاص لموقع "خبرني" الأردني، وفاة والدتها ساجدة طلفاح.

وقالت رغد صدام لـ "خبرني"، إن والدتها "بصحة جيدة، والعمر له دور"، نافية ما تم تداوله مساء الثلاثاء عن وفاتها.

وساجدة طلفاح هي أرملة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من مواليد عام 1937، وأنجبت له عدي عام 1964 وقصي عام 1967، و3 بنات هن رغد عام 1968 ورنا عام 1971 وحلا عام 1977.

وكانت مصادر صحفية قد قالت إن زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ساجدة خير الله طلفاح، توفيت عن عمر يناهز 80 عاما.

المصدر: "خبرني"