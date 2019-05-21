أمير قطر يجتمع مع الرئيس الفلسطيني

اجتمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الرئيس الفلسطيني، مع الشيخ تميم آخر المستجدات حول القضية الفلسطينية والمنطقة، والاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الشعب جراء خصم إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري، اليوم أخاه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة .#مرسال_قطرpic.twitter.com/EK6wYZJrFO — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) 21 мая 2019 г.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.

ووصل محمود عباس مساء الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

فخامة السيد/ محمود عباس، رئيس دولة فلسطين في زيارة عمل إلى دولة #قطر، وفي مقدمة مستقبليه سعادة السيد/ سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

#أخبار_قطر#رمضانpic.twitter.com/WQnvLTxj7n — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) 21 мая 2019 г.

المصدر: وفا