مصر.. تطبيق نظام امتحانات جديد والطلاب يحتجون!

احتج عدد من طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أمام مديرية التربية والتعليم، عقب الانتهاء من امتحان مادة اللغة الفرنسية، مطالبين بإلغاء نظام التابلت الجديد.

وطالب الطلاب بعودة النظام الورقي في الامتحانات، كما طالبوا بإقالة وزير التربية والتعليم، بسبب الأضرار التي لحقت بهم.

وجاءت الوقفة بعد مسيرة نظمها الطلاب من أمام الإدارة التعليمية بسوهاج، ورددوا هتافات تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم، معلنين رفضهم لنظام التابلت الجديد، وأكدوا أنهم أصيبوا بصدمة لصعوبة امتحان اللغة الفرنسية، ولم يتمكن عدد كبير منهم من الإجابة على أسئلة الامتحان.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم في مصر، عمرو شلتوت، لقاء مفتوحا مع الطلاب داخل المديرية واستمع لمطالبهم، ووعد بنقل شكوى الطلاب للوزارة.

كما نظم الطلاب بمدينة طهطا شمال سوهاج أيضا وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم، مطالبين بإلغاء النظام الإلكتروني والعودة للنظام الورقي.

المصدر: RT