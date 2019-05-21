تحرير مذيعة إيزيدية في سوريا

كشف مكتب إنقاذ المختطفات والمختطفين الإيزيديين عن تحرير إعلامية إيزيدية اختطفها تنظيم "داعش" قبل نحو 5 أعوام في قضاء سنجار غربي الموصل بشمالي العراق.

وأعلن مسؤول إعلام المكتب، ميسر الآداني، عن تحرير المختطفة الإيزيدية، نافين رشو، من قبضة "داعش" من داخل سوريا.

وقال الآداني، إن نافين تبلغ من العمر 25 عاما، اختطفها "داعش" في قضاء سنجار الواقع غربي الموصل مركز محافظة نينوى العراقية في الثالث من أغسطس عام 2014.

وأشار إلى أن نافين كانت تعمل كمقدمة برامج في محطة راديو "جبل شنكال" قبل أن يتعرض الإيزيديون للإبادة على يد "داعش" في سنجار.

وبدت نافين شاحبة ومتعبة، في صورة لها تناقلها ناشطون إيزيديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي في طريق الخلاص.

المصدر: سبوتنيك