طلبة الجزائر يحتجون أمام قصر الحكومة  

تمكن الطلبة الجزائريون، اليوم الثلاثاء، من بلوغ قصر الحكومة بالعاصمة، على الرغم من الإجراءات الأمنية والاستثنائية والتطويق المشدد للمبنى.

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وخرج الطلاب، الذين قدر عددهم بالآلاف، في موعدهم الاسبوعي مرددين شعارات رافضة لموعد الانتخابات وللحكومة، وداعين لتنحي رموز النظام وقائد الأركان، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وهو ما تسبب في العديد من حالات الإغماء.

يذكر أن الطلبة الجزائريين يخرجون في احتجاجات أسبوعية، وسط إضرابات دائمة ومتكررة في الكثير من جامعات الجزائر.

المصدر: RT