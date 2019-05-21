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الأمن المصري يقضي على 16 إرهابيا قبل استهدافهم شخصيات هامة

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الأمن المصري يقضي على 16 إرهابيا قبل استهدافهم شخصيات هامة
Reuters
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تمكنت قوات الأمن في مصر من القضاء على خليتين إرهابيتين في توقيت متزامن بالعريش، وقتل 16 فردا بحوزتهم أسلحة نارية ومتفجرات.

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وقام قطاع الأمن الوطني برصد البؤرتين الإرهابيتين قبل تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية، واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش.

ووقعت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 إرهابيا والعثور بحوزتهم على "8 بنادق آلية، 1 بندقية FN ، 3 بنادق خرطوش، 3 عبوات متفجرة، حزام ناسف."

المصدر: RT

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