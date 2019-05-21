تعليقا على خطة الولايات المتحدة عقد مؤتمر اقتصادي في المنامة كأول خطوة في تطبيق "صفقة القرن"، حذر مسؤول إيراني من تحويل البحرين لجزيرة إسرائيلية.

إقرأ المزيد

وذكر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، على حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء، تعليقا على الإعلان الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يريد تحويل البحرين إلى جزيرة إسرائيلية"، كما اتهم المملكة السعودية بالسعي إلى "رفع تكلفة "صفقة القرن" إلى البحرين".

وحمل المسؤول الإيراني قادة البحرين المسؤولية عن "ارتكاب جرائم بحق الشعوب"، قائلا: "يريدون هذه المرة الغدر بالشعب الفلسطيني".

وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين مساء الأحد الماضي عن تنظيم "ورشة عمل اقتصادية" في المنامة في يونيو المقبل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كأول خطوة لتطبيق خطة السلام الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهت إلى تل أبيب دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر.

من جانبها، رفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، منددة بتركيزه على النواحي الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية، إذ شدد وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، على أن أي فلسطيني سيحضر "الورشة" لن يكون سوى متعاون مع الإسرائيليين والأمريكيين.

المصدر: مهر + وكالات