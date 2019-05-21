 
مباشر

قضية "الإساءة لصفير" شغلت الرأي العام في لبنان.. والقضاء يقول كلمته اليوم

أخبار العالم العربي

قضية
Reuters Aziz Taher
رئيس الاتحاد العمالي العام المستقيل في لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvl8

مثل رئيس اتحاد العمال العام المستقيل في لبنان، بشارة الأسمر، أمام القضاء اليوم، في الدعوى المقدمة ضده على خلفية الكلام المسيء في حق البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير.

إقرأ المزيد
لبنان.. توقيف رئيس الاتحاد العمالي العام بعد
لبنان.. توقيف رئيس الاتحاد العمالي العام بعد "كلام مهين" منه بحق البطريرك الماروني الراحل

واستجوب قاضي التحقيق في بيروت، جورج رزق، في قضية شغلت الرأي العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد العمالي العام، الذي استقال من منصبه، وتم توقيفه، إثر دعوى قضائية قدمها بحقه رئيس "حركة التغيير" في لبنان، المحامي إيلي محفوظ، ومحامون آخرون بجرم القدح والذم والتحقير والمس بالرموز الدينية والوطنية، وأمر القاضي بتمديد توقيفه.

واستدعت النيابة العامة في لبنان الأسمر، بعد انتشار فيديو يدلي فيه بتصريحات ساخرة عن البطريرك الماروني، الذي توفي يوم 12 مايو، عن 99 عاما.

وجاء في نص التهمة التي وجهتها النيابة للأسمر أن رئيس الاتحاد العمالي "نسب إليه التلفظ بعبارات إهانة بحق الكاردينال الراحل مار نصر الله بطرس صفير، ولا تليق به، وتمس الأمن الوطني والأخلاقي وتشكل إهانة بحق رمز من رموز الوطن". وطالب القاضي نبيل صاري في النيابة العامة "التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المفروضة " في حق الأسمر.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات في لبنان يتطرق إلى جنحتي الذم والقدح، المتهم بهما الأسمر. وتشير المادة 582 منه إلى أنه "يعاقب على الذم بأحد الناس، بالحبس حتى 3 أشهر، وبالغرامة حتى 200 ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية".

 بينما تنصّ المادة 584 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب على القدح بأحد الناس بالحبس من أسبوع إلى 3 أشهر، أو بالغرامة من 50 ألفا إلى 400 ألف ليرة. ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.

لكن المادة 586 من قانون العقوبات اللبناني التي يعود الملف إليها في حالة الأسمر، تنص على أنه "تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة، دون سواهم، استعمال حق الملاحقة. هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصيا من الجريمة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا