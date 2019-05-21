تكهنات عن هدف الزيارة المفاجئة لوزير خارجية عمان إلى طهران!

فيما لم يصدر تصريح رسمي عما سعى إليه وزير الخارجية العماني من زيارته إلى طهران في ظل التوتر الشديد في الخليج، وضعت وسائل إعلام إيرانية الزيارة في خانة الوساطة بين واشنطن وطهران.

وأفاد مراسلنا في طهران بأن الصحف الإيرانية تناولت بالتحليل هذه الزيارة ورأت أن الهدف منها الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ووجدت لها كذلك علاقة باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد، وبالتطورات الأخرى في المنطقة، واستندت في ذلك إلى تصريحات سابقة للسفيرة العمانية في واشنطن التي تحدثت فيها عن استعداد بلادها للتوسط، إضافة إلى الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، بالسلطان قابوس.

وفي هذا الخضم زعم موقع "انتخاب" الإيراني المقرب من الإصلاحيين بأن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، حمل معه في زيارته المفاجئة إلى طهران، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب!.

ولفت الموقع الإخباري إلى أن زيارة بن علوي تأتي بعد 4 أيام من المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع السلطان قابوس بن سعيد.

المصدر: RT