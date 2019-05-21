محمود عباس سيشارك في قمة مكة الطارئة

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة الرئيس محمود عباس، في القمة العربية الطارئة بمكة.

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ورحب المجلس بدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد القمة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو.

وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن الرئيس عباس سيشارك في القمة، مؤكدا تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.

ودعا الملك سلمان إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.

المصدر: واس