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مصادر لـRT: إطلاق سراح مجموعة من المعارضين البارزين في مصر

أخبار العالم العربي

مصادر لـRT: إطلاق سراح مجموعة من المعارضين البارزين في مصر
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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قررت النيابة العامة المصرية الإفراج عن مجموعة من المعارضين البارزين في مصر، تم القبض عليهم قبل عدة أشهر وتوجيه مجموعة من التهم إليهم.

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وأكدت مصادر قضائية لـRT، أن القرار شمل السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز، الذي سبب اعتقالهم جدلا واسعا في مصر.

من جانبه، قال المحامي المعارض طارق العوضي إن النائب العام قرر الإفراج بالفعل عن معصوم مرزوق، ورائد سلامة، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، وعبد الفتاح الصعيدي.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المفرج عنهم على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

المصدر: وكالات

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