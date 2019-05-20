أول رجل أعمال فلسطيني يرفض المشاركة بمؤتمر البحرين

رفض رجل الأعمال الفلسطيني ومؤسس مدينة روابي، بشار المصري، الدعوة التي وجهت له للمشاركة في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" والذي يقام في العاصمة البحرينية المنامة.

وأوضح المصري خلال تدوينة نشرها عبر صفحته في "فيسبوك" يوم الاثنين، أنه تم توجيه هذه الدعوة له كالعديد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية، إلا أنه رفض المشاركة في هذا المؤتمر.

وقال رجل الأعمال الفلسطيني إنه "لن يتعامل مع أي حدث خارج الإجماع الوطني الفلسطيني": "نحن الفلسطينيون قادرون على النهوض باقتصادنا بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وأشار إلى "أن فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقا نرفضها الآن".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعربت عن تشاؤمها العميق إزاء خطة عقد مؤتمر في البحرين، "للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية"، كأول خطوة لـ"صفقة القرن" الأمريكية، معتبرة إياها "عقيمة".

من المهم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من شهر حزيران يونيو المقبل، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية".

المصدر: RT + وكالات