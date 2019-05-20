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اشتيه تعليقا على مؤتمر البحرين: نرفض مقايضة الموقف الوطني الفلسطيني بالمال

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اشتيه تعليقا على مؤتمر البحرين: نرفض مقايضة الموقف الوطني الفلسطيني بالمال
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن السلطة ترفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، وذلك تعليقا على مؤتمر البحرين الاقتصادي المرتقب، الذي يمهد لإعلان صفقة القرن.

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وأوضح اشتيه في تصريح اليوم الاثنين، أن الأزمة المالية، التي تعيشها السلطة الفلسطينية هي نتيجة لحرب مالية هدفها الابتزاز، مضيفا أنه لم تتم استشارة مجلس الوزراء الفلسطيني حول خطة "ورشة العمل"، التي أعلنت عنها واشنطن والمنامة والتي ستستضيفها البحرين في يونيو المقبل.

وأكد أن السلطة الفلسطينية والقيادة لا تتحدثان عن شروط تحسين حياة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: RT

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